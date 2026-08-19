Edinilen bilgilere göre, H.C.’yi telefonla arayan şüpheli, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Şüphelinin yönlendirmelerine inanan H.C., ilçe merkezindeki bir bankaya giderek verilen hesaba 400 bin TL para gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.C., durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından karakola götürülen vatandaşın ifadesi alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, banka görevlilerinin telefonla arayarak vatandaşlardan para transferi istemeyeceğini belirterek, kişisel ve bankacılık bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Şüpheli aramalarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları istendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ