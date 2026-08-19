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Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması bulunan çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep K.(20) yönetimindeki 16 AFT 099 plakalı otomobil ile 9 yaşındaki Taha K. yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

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