Kaza Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi.
Zeynep K.(20) yönetimindeki 16 AFT 099 plakalı otomobil ile 9 yaşındaki Taha K. yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

483D0A1E 1C05 4189 Af60 Ba7C9Ef53283Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması bulunan çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ