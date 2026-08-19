Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni açacağı iş yerinde restorasyon çalışması yapan Yasin Akduman, iş yerinin önünde park halinde bulunan bir aracın kaputunun üzerinde çanta olduğunu fark etti.

Çantanın sahibini bulmak için çevrede araştırma yapan Akduman, araç sahibine de ulaşmaya çalıştı. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Akduman, paranın sahibine ulaştırılmasını istedi. Ekipler paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

“Kimsenin parası bize lazım değil”

Yaşadıklarını anlatan Yasin Akduman, “Arkadaşım gelmişti, kapının önünde konuşuyorduk. Kafamı çevirdiğimde çantayı gördüm. Arkasında da eşi olduğu için çanta onun zannettim. Sordum, bizim değil dediler. Araç sahibi yan komşumuz olduğu için onları aradım. Onlar da gelip baktılar, kendilerinin olmadığını söylediler. Ben de emniyeti aradım, haber verdim. Bize kimsenin parası lazım değil. Helalinden bize lazım.” dedi.

Polis ekipleri, para dolu çantanın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.