Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki "huzur" operasyonunu gerçekleştirerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 14 suçlu şahsı yakaladı. Aynı zamanda trafik kurallarını ihlal eden 79 sürücüye de idari para cezası verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü liderliğinde, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik, Güvenlik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katkısıyla, kent merkezinde "huzur" operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında 2127 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, polis ekipleri 73 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 35 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte trafik denetlemeleri de sürdürüldü. Toplamda 835 aracın sorgulanmasının ardından, trafik kurallarını ihlal eden 79 sürücüye toplamda 243 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, "huzur" operasyonlarının devam edeceğini duyururken, vatandaşlar da bu tür operasyonlardan memnuniyetlerini dile getirdi.