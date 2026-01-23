Bursa’nın da aralarında bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda; 2020-2026 yılları arasında hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 68 kişi tutuklanırken 45 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynatma, kişisel verilerle dolandırıcılık, banka hesaplarından izinsiz para çekme, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtma ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif doküman ele geçirildi.