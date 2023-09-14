Bursa il genelinde DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine karşı gerçekleştirilen operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 şüpheli ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 kişi, şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, adli işlemler başlatıldı ve soruşturma süreci titizlikle yürütülüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun detayları hakkında açıklamalarda bulunarak soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.