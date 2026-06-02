İddiaya göre İnegöl'de bulunan arsasını satan şahıs, satış karşılığında 3 milyon 500 bin lira değerinde çek aldı. Ödemeyi tahsil etmek için bankaya giden vatandaş, çek üzerinde yapılan kontrollerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Banka görevlilerinin incelemesinde çekin sahte olduğu tespit edildi.



Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahte çeki verdiği öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.