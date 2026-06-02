Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi ile Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Hastanesi arasındaki bağlantı yolu baştan sona yenilendi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarda ön hazırlık ve zemin iyileştirme işlemleri yapıldı.

Yolun daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla toplam 8 bin 100 ton mekanik malzeme kullanılırken, sürüş güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla 2 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiği belirtildi.

Kapaklı ilçesinde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binder asfalt serimi tamamlandı. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki caddede toplam 1.500 ton binder asfalt kullanıldı. Çalışmalar kapsamında yol boyunca çift taraflı kaldırım imalatları da yapılarak yaya güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Yol yapım çalışmalarıyla birlikte hem araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi hem de vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelinde yol, asfalt ve üstyapı yatırımlarının planlamalar doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.