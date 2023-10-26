Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Işık, Bursa'da yaşanabilecek bir depremde 1 milyon kişinin risk altında olduğunu vurguladı. Aynı zamanda AK Parti'den Osmangazi Belediye Başkan aday adayı olduğunu belirten Işık, göreve gelmeleri halinde Osmangazi ilçesindeki eski yapıların yüzde 60'ını vatandaşların memnuniyetini göz önünde bulundurarak 3 yıl içerisinde yenileme taahhüdünde bulundu.

Işık, deprem mühendisi kimliğiyle deprem gerçeğine dikkat çekti. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin Türkiye'ye yapı stoğunun güçlendirilmesi gerekliliğini acı bir şekilde hatırlattığını belirtti. Aynı zamanda Marmara depremi gibi büyük bir felaketin yaklaşmakta olduğunu vurguladı. Bursa'nın bu konuda özellikle risk altındaki şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Serkan Işık, tarihsel bir perspektifle depremlere değindi. 1855 yılında Bursa'da yaşanan büyük depremin ardından şehirde çok büyük değişiklikler yaşandığını ve nüfusun 1,5 asır içinde 33 binden 3,5 milyona çıktığını açıkladı. Büyük depremlerin 150-200 yıllık aralıklarla meydana geldiğini belirterek, önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca, Işık, Osmangazi ilçesi için kapsamlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguladı. İlçedeki binaların yüzde 70'inin deprem riski altında olduğunu belirtti ve dönüşümün acil bir gereklilik olduğunu ifade etti. İlçede hayata geçirilecek bu dönüşümün öncelikli bir hedef olduğunu aktardı.

"Yüzde 60'lık yapı dönüşümü taahhününde bulunuyoruz"

Osmangazi ilçesindeki eski yapıların yüzde 60'ını 3 yıl içerisinde yenileme taahhüdünde bulunan Işık, bu hedefi vatandaşların memnuniyetini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceklerini ifade etti. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı planları hayata geçirmek için hazır olduğunu belirten Işık, Bursa'nın kalbi Osmangazi ilçesine hizmet etmek istediğini vurguladı.

Işık, Türkiye'nin büyük depremler sonrasında karşılaştığı zararların vahametine dikkat çekti ve öncelikli olarak kentsel dönüşümün acil bir gereklilik olduğunu belirtti. Osmangazi ilçesinin, yüzde 70'i deprem riski taşıyan binalarla dolu olduğunu ifade ederek, bu dönüşümün ilçenin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

"Marmara depreminde bu iki şehir fazla zarar görecek"

Bursa'nın yanı sıra İstanbul'un da büyük bir deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Işık, olası bir Marmara depreminde bu iki şehrin en fazla zarar göreceğini belirtti. Aynı zamanda Bursa'daki eski yerleşim bölgelerinin hızla yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Osmangazi ilçesinde öncelikle Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinin dönüşümünün gerektiğini belirten Işık, bu bölgelerde binaların yüksekliğinin sınırlı olduğunu ancak dönüşümün hayal olmadığını ifade etti. İnsanların rezerv alanlara taşınarak bu bölgelerin kentsel dönüşüme açılabileceğini söyleyerek, Hazine arazilerinin bu amaçla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kentsel dönüşümün üç farklı şekilde gerçekleştirilebileceğini açıklayan Işık, kamulaştırma ve sıfırdan yapma, müteahhitlerin kazanç sağlayacağı bir sistem kurma veya rezerv alanlar oluşturarak kentsel dönüşüme devam etme seçeneklerini sıraladı. Bu yöntemlerin her birinin farklı avantajları olduğunu belirtti.