Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattında bulunan bir trafonun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, elektrik direğinin yanındaki ağacı tutuşturduktan sonra otluk alana sıçradı.

Yangın, öğle saatlerinde Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın detaylarına dair henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, mahallede bulunan elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu yangın başladı. Trafodaki alevler, elektrik direğinin yanındaki çam ağacına sıçradı ve alevler hızla yükselerek yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. Yangın, otluk alana da sıçradı.

Mahalle sakinleri, yangına müdahale etmek için cami şadırvanından çektikleri hortumu kullanarak çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri ise olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında trafonun patlaması nedeniyle Gölyaka Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ) ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından elektrik direğindeki onarım çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.