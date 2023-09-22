Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Görükle bölgesine kazandırdığı gençlik merkezi ile gençlerin ilgi odağı haline gelirken, şimdi de Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü içine yeni bir gençlik merkezi inşa etme çalışmalarına başlıyor.

Eğitim ve gençlere yönelik projelere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle üniversite öğrencilerinin daha rahat ve güvenli bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılında Görükle'ye bir gençlik merkezi sunmuştu. Bu merkez, sınav dönemlerinde 24 saat kesintisiz hizmet, ücretsiz internet, çay, kahve ve çorba ikramları gibi imkanlarla üniversite öğrencileri tarafından sıkça kullanılıyordu. Ancak merkezin yoğun talebi karşılamakta zorlandığı için Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ikinci bir gençlik merkezi kazandırmak için harekete geçti.

Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki gençlik merkezleri gibi Görükle Kampüsü'ne de yaklaşık 3 bin metrekare taban alanına sahip, 2 katlı bir gençlik merkezi inşa ediyor. Bu merkez, 13 atölye, 2 okuma salonu, e-spor merkezi, salon, mescit, mutfak, kafeterya, anfi ve açık etkinlik alanı gibi bir dizi modern tesis içerecek. Ayrıca, mimari tasarımıyla kampüse estetik bir katkı sunacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin geleceğinin gençler tarafından şekillendirileceğini vurgulayarak, gençlere yönelik yapılan her hizmetin ülkenin geleceğine yapıldığını belirtti. Gençlerin eğitimden sosyal etkinliklere kadar çeşitli alanlarda desteklenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, Görükle Kampüsü içinde inşa edilen gençlik merkezinin bu hedefe katkı sağlayacağını ifade etti.