Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7. kez gerçekleştirdiği "Üniversitene Hoş geldin Şöleni" ile genç nesillerin önemini vurgulamaya devam ediyor. Etkinlik, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde coşkuyla başladı ve birçok öğrenci topluluğunun katılımıyla renklendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerle sohbet edip onların çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Başkan Aktaş, Uludağ Üniversitesi mezunu olarak bu etkinliğin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Bursa gibi kültür, sanat ve tarih dolu bir şehirde okumanın ayrıcalık olduğunu vurguladı. Gençlere hitaben, bu üniversite yıllarının hızla geçeceğini ve ilerleyen yıllarda "Keşke şunları da bunları da yapsaydım" diyeceklerini söyledi. Başkan Aktaş, belediye olarak gençlere verdikleri önemi vurgulayarak, şehir, ülke ve gelecekleri için üretmeleri gerektiğini dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu etkinlikle yeni döneme dinamik bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Üniversitede 178 öğrenci topluluğunun bulunduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin sadece eğitim almadıklarını, aynı zamanda kültürlenme süreçlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Rektör Yılmaz, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Muhammet Yiğit Kulak adına konuşan bir öğrenci, etkinliği 7 yıldır büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini ve aynı heyecanla devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında basketbol şovu da ilgiyle izlenirken, öğrenci topluluklarının stantları da ziyaretçilerin ilgisini çekti.