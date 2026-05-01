Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüpheliye ait iş yeri, depo ve araçta arama yapıldı.



Yapılan aramalarda; 2 milyon 45 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 874 paket bandrolsüz sigara, 61 bin 380 adet makarona basılmış sigara, 115 kilogram açık kıyılmış tütün, 218 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 32 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 110 bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Ayrıca 2 sigara basma makinesi, 1 kompresör, 1 jelatin makinesi ve 2 rulo jelatine de el konuldu.



Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.