

Kaza, akşam saatlerinde Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi, A.Y. idaresindeki 16 ASR 017 plakalı otomobil, cadde üzerinde sola dönüş yapmak istediği sırada, M.M.Y. yönetimindeki 34 HPR 953 plakalı motosiklet otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden savrularak yere düşen ve bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü M.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Kazanın, bölgede sola dönüşün yasak olduğu noktada meydana geldiği öğrenilirken, hatalı dönüşün kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.