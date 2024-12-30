Operasyonlarda 658 kilogram uyuşturucu madde ve 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 83 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Antalya: 42,5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin ve 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 54 şüpheliden 25’i tutuklandı, 16’sına adli kontrol kararı verildi.

42,5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin ve 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 54 şüpheliden 25’i tutuklandı, 16’sına adli kontrol kararı verildi. İstanbul: 151 kg bonzai ele geçirildi. 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

151 kg bonzai ele geçirildi. 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Diyarbakır: 410 kg esrar ele geçirildi.

410 kg esrar ele geçirildi. Balıkesir: 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.

12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. Adana: 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı. Manisa: 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ankara: 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Kırklareli: 15 kg kokain ve 12 kg skunk ele geçirildi.

15 kg kokain ve 12 kg skunk ele geçirildi. Kırıkkale: 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı. Bursa: 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

2 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Aydın: 2 kg metamfetamin ve 3 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

2 kg metamfetamin ve 3 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Van: 10 kg esrar ve 7 kg skunk ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirterek, “Her bir operasyon, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Gençlerimizi uyuşturucudan korumak hepimizin ortak görevidir” dedi.