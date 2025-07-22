Operasyonlar neticesinde 46 şüphelinin tutuklandığını, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, bu platformlar aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, ve internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları tespit edildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık sistemlerine erişerek kişisel veriler üzerinden haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıkarıldı.

Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında 7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 107 milyon lira değerinde 2 kara taşıtı, 2 deniz aracı ve 2 şirkete el konuldu. Bakan Yerlikaya paylaşımının sonunda, operasyonları yürüten valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, il emniyet müdürlerine, polis teşkilatına ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.