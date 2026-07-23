Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet H. (32), iş yerinde bulunan yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri 100 bin TL olan bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığı fark eden işletme sahibi, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan Ahmet H., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ