Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülfidan Ö. (53), römorkun üzerine çıkarak saman balyalarını düzenlediği sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Gülfidan Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin Cerrahisi Servisi'ne yatırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.