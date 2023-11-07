İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde gerçekleştirilen Mercek Operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslar ve silah kaçakçılığına karşı önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 715 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Özellikle Bursa'da yapılan operasyonda 24 tabanca ele geçirildi ve 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, şu sözlerle paylaştı;

66 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;

526 Ruhsatsız Tabanca,

35 Kurusıkı Tabanca,

10 Uzun Namlulu Tüfek,

58 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

715 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı. Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.