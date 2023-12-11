Akşam saatlerinde meydana gelen depremin üzerinden tam 40 dakika geçtikten sonra ortaya çıkan esrarengiz ışık korkuttu. Uzman yorumları ile Bursa depreminin detayları haberimizde…

Geçtiğimiz hafta Gemlik Körfezi'nde başlayan 5.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 9 Aralık akşamı yeniden 3,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Nilüfer ilçesinde derinden hissedildi. Depremin yaklaşık 40 dakika sonrası büyük bir ışık patlaması yaşandı. Depremin ardından geçen onlarca dakika sonra meydana gelen bu patlamanın görüntüsü de kameralara kaydedildi.

Esrarengiz Işığın Sebebi Neydi?

Bursa depreminin ardından görülen ışığın sebebi uzmanlar tarafından yorumlandı. Konuyla ilgili daha önce 2014 yılında yapılan bir araştırmanın detaylarına dikkat çeken deprem uzmanları 65 farklı depremin analizinin sonuçlarını yeniden gündeme getirdi.

Yer kabuğunda birikmiş ve açığa çıkamamış olan tüm gerilimin tektonik levha hareketleri nedeniyle ortaya çıkması sonrası biriken enerji dalga boyu ile yayılarak dev bir ışık hüzmesine dönüşüyor.

Bursa Depremindeki Işık…

Bu süreçte mineralde bulunan eksi yüklü oksijen atomunun, serbest oksijen iyonları ile çatlaklardan yüzeye çıkarak etrafa bir ışık şeklinde yayılması depremlerin ardından olağan bir durum olarak görülüyor.

Uzman Prof.Dr.Ali Pınar “Sismik Enerjinin…”

Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof Dr Ali Pınar konuyla ilgili “Görülen o ışıklar %90'lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşmesi olayıdır” diyerek fay hareketliliğinden kaynaklanan bir durum olduğuna dikkat çekti.