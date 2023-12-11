Sosyal medyada yer alan haberin gerçekliği merak edilirken işsiz kadınların e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği destek formu paylaşıldı…

Eşine ve çocuklarına bakmakla gününü geçiren ev hanımlarının güvencesi yeni devlet desteği sosyal medya üzerinden duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmayan ev hanımlarına 4 bin TL yardım yapacağı bilgisi sabah saatlerinde duyuldu. Sosyal medyada yayılan bu haberin detayları resmi olarak paylaşılmasa da iddialar hızla yayıldı.

4 BİN TL Ödeme Yapılacak mı?

Kadınlara 4000 TL devlet desteği verileceğine yönelik henüz resmi bir açıklama gelmemişken düzenli gelir sahibi olmayanların e-devlet üzerinden yardım alabilmesi için destek kanalları paylaşıldı

Online Yardım Nasıl Alınır?

Sosyal yardım desteklerinden faydalanmak isteyen ev hanımları e-devlet platformunu kullanarak online ortamda başvuru yapabilir. Herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile “turkiye.gov.tr” adresine giriş yapmak yetecek.

“SOSYAL YARDIM BAŞVURU” EKRANI!

Ekonomik olarak yoksul durumda olan vatandaşların faydalanabileceği sosyal yardım ekranı e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti” ön başvurusu alanı üzerinden yapılabilir.