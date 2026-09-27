Nesine 3. Lig 2. Grup’ta 4. hafta mücadelesi Bursa derbisine sahne oldu. Lige üçte üç yaparak başlayan Gemlik Sümerbey, sahasında Bursa Yıldırımspor’u konuk etti. Gemlik Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sezona oldukça iyi başlayan Gemlik Sümerbey, karşılaşma öncesinde 1922 Akşehirspor, Etimesgutspor ve Altay karşısında aldığı galibiyetlerle 9 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip bu üç maçta 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü. Bursa Yıldırımspor ise ilk üç haftada Söke 1970 Spor’u 1-0, Denizli İdmanyurdu’nu 2-0 mağlup etmiş, Karşıyaka ile 2-2 berabere kalarak 7 puan toplamıştı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Büyük mücadeleye sahne olan Bursa derbisinde iki takımın da çabaları gol getirmedi. İlk yarı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda da skor değişmedi ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Maçın sonucu, her iki ekibin de yenilmezlik serisini sürdürmesi anlamına geldi. Bu sonuçla Gemlik Sümerbey, sezonun ilk dört haftasında mağlubiyet yüzü görmezken Bursa Yıldırımspor da yenilmezliğini sürdürdü. Bursa derbisinde iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi de devam etti.