Akciğer sağlığı, yalnızca solunum hastalıkları ortaya çıktığında değil, yaşamın her döneminde korunması gereken önemli bir sağlık konusu olarak öne çıkıyor. 25 Eylül Dünya Akciğer Günü, akciğer sağlığının korunması ve solunum hastalıkları konusunda farkındalığın artırılması açısından önem taşırken, 2026 yılının "Yaşam Boyu Akciğer Sağlığı" teması da sağlıklı nefesin yaşam boyunca korunmasına dikkat çekiyor. Liv Hospital Ankara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, akciğer sağlığını korumaya yönelik önemli bilgiler verdi.

"Akciğer sağlığının temelleri çocuklukta atılıyor"

Çocukluk döneminde kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının akciğer sağlığının korunmasında önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Çocukluk döneminde temiz hava solumak, tütün dumanından uzak durmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve yaşa uygun aşıların zamanında uygulanması akciğer sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Özellikle çocukların sigara dumanına maruz kalmaması gerekiyor. Pasif içicilik yalnızca sigara kullanan kişiyi değil, aynı ortamda bulunan çocukları ve diğer bireyleri de etkileyebiliyor" şeklinde konuştu.

Ev ve araçların tütün dumanından tamamen arındırılmasının da önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yıldırım, tütün dumanına maruziyetin önlenmesinin akciğer sağlığı açısından alınabilecek önemli koruyucu önlemlerden biri olduğunu söyledi.

"Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil"

Tütün kullanımının akciğer hastalıkları açısından önemli ve önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, sigaranın yalnızca akciğerleri değil, vücudun farklı sistemlerini de etkileyebildiğini belirterek, "Sigara bırakmak isteyen ancak bunu tek başına başarmakta zorlanan kişiler profesyonel destek almaktan çekinmemeli. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Bırakmanın sağlığa katkıları her yaşta önem taşır" diye konuştu.

"Temiz hava akciğer sağlığı için önemli"

Akciğer sağlığının bireysel alışkanlıkların yanı sıra çevresel koşullardan da etkilendiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, hava kirliliğinin özellikle kronik solunum hastalıkları bulunan kişiler açısından dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Hava kirliliği, özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalıklarının kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle temiz hava yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sağlık konusudur. Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik her adım, toplumun akciğer sağlığına yapılan bir yatırımdır" dedi.

"Uzun süren öksürük ve nefes darlığı ihmal edilmemeli"

Uzun süren solunum şikâyetlerinin günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görülmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Uzun süren öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve egzersiz kapasitesinde belirgin azalma gibi belirtiler dikkate alınmalı. ‘Yaşım ilerledi, normaldir’, ‘Biraz kilo aldım, bu nedenle nefes nefese kalıyorum’ veya ‘Yıllardır sigara içiyorum, öksürüğüm de hep vardı’ şeklindeki düşünceler bazı solunum hastalıklarının gözden kaçmasına neden olabilir. Nefes alışkanlığında veya efor kapasitesinde belirgin bir değişiklik varsa bu durum ihmal edilmemeli ve hekim tarafından değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Erken değerlendirmenin bazı akciğer hastalıklarının daha erken fark edilmesine ve uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesine katkı sağlayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Yıldırım, devam eden solunum şikâyetlerinin yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Akciğer sağlığı için günlük yaşam alışkanlıkları önemli"

Akciğer sağlığının korunmasında günlük yaşamda alınabilecek önlemlerin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durulmalı, sigara kullananlar bırakmak için profesyonel destek almalı. Çocuklar ve diğer aile bireyleri tütün dumanından korunmalı. Düzenli fiziksel aktivite yaşam tarzının bir parçası haline getirilmeli, hava kirliliğine karşı gerekli önlemler alınmalı ve yaşa ve risk durumuna uygun aşılar zamanında yaptırılmalı. Uzun süren öksürük, balgam, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi şikâyetler de ihmal edilmemeli" dedi.

"Her nefes kıymetli"

Akciğer sağlığının yaşam kalitesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Sağlıklı akciğerler; yürümek, merdiven çıkmak, spor yapmak, seyahat etmek, çalışmak ve sevdiklerimizle zaman geçirmek gibi hayatın doğal akışındaki pek çok aktiviteye eşlik ediyor. Bu nedenle akciğer sağlığımızı yalnızca bir şikâyet ortaya çıktığında düşünmemeliyiz. Her nefes kıymetli. Akciğerlerimizi bugün korumak, gelecekte daha sağlıklı nefes alabilmek için atabileceğimiz önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.