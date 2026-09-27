Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve topluluklarına yönelik yeni destek süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’nın (ÜNİDES) 7. dönem başvuruları alınmaya başlandı. Öğrencilerin hazırladığı projelere sağlanacak destek miktarı ise çalışmaların yerel ya da ulusal kapsamda olmasına göre belirlenecek.

135 Bin TL'ye Kadar Destek Verilecek

2026-2027 dönemi için ÜNİDES kapsamında sağlanacak destek miktarlarının üst sınırları belli oldu. Buna göre yerel projelere 85 bin TL’ye, ulusal projelere ise 135 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. Ancak bu tutarlar öğrencilere doğrudan burs ya da nakit ödeme şeklinde aktarılmayacak. Destek, projelerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve hizmet giderlerinin karşılanması amacıyla ayni olarak sağlanacak.

Başvurular Başladı

ÜNİDES’in 7. dönem başvuruları 22 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve toplulukları, hazırladıkları projelerle programa katılabilecek. Başvurular 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Destekten yararlanmak isteyen toplulukların üniversite tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde onaylanmış olması gerekiyor. Ayrıca her öğrenci topluluğu, başvuru sürecinde yalnızca tek bir proje için destek talebinde bulunabilecek.

Hangi Projelere Destek Verilecek?

Öğrenci topluluklarının hazırlayacağı projeler için oldukça geniş bir alan oluşturuldu.

Destek kapsamında;

Bilim ve teknoloji,

Çevre ve iklim,

Eğitim ve hayat boyu öğrenme,

Gençlik sağlığı ve spor,

Gönüllülük ve gençlik katılımı,

İstihdam ve girişimcilik,

Sosyal kapsayıcılık,

Afet yönetimi ve dayanıklılık,

Uluslararası gençlik çalışmaları

gibi alanlarda projeler değerlendirilecek.

Projeler Nasıl Değerlendirilecek?

Başvurular yalnızca proje bütçesine göre değerlendirilmeyecek. Projenin gençlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmesi, özgün olması, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği gibi kriterler de dikkate alınacak. Ayrıca projelerin gençlerin gelişimine sağlayacağı katkı da değerlendirme sürecinde ciddi rol alacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci 23 Ekim-16 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Destek almaya hak kazanan toplulukların isimlerinin ve sonuçların 17 Kasım 2026 saat 17.00'den sonra açıklanması planlanıyor. Destek almaya hak kazanan projeler için hazırlıklar 18-24 Kasım tarihleri arasında olacak. Projelerin uygulaması ise 25 Kasım 2026 ile 30 Ağustos 2027 arasında gerçekleştirilecek.