Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Hüdavendigar Kent Parkı’nın beton zemin alanına kurulacak dev ekranda mücadeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar bir araya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda, “Sandalyeni kap gel, Türkiye-İtalya karşılaşmasını dev ekranda omuz omuza izleyelim” ifadelerini kullanarak tüm Bursalıları etkinliğe davet etti.
MİLLİ TAKIMA BURSA’DAN DESTEK
Ay-yıldızlı ekibin İtalya karşısındaki mücadelesinde Bursa’da milli maç atmosferi yaşanacak. Vatandaşlar yanlarında sandalyelerini getirerek karşılaşmayı açık havada dev ekrandan izleyebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ