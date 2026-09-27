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Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Hüdavendigar Kent Parkı’nın beton zemin alanına kurulacak dev ekranda mücadeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar bir araya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda, “Sandalyeni kap gel, Türkiye-İtalya karşılaşmasını dev ekranda omuz omuza izleyelim” ifadelerini kullanarak tüm Bursalıları etkinliğe davet etti.

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