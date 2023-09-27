Ziraat Türkiye Kupası eleme karşılaşmasında oynanan Bursa derbisinde tur atlayan ekip, rakibi İnegöl Kafkasspor'u 2-0'lık.. skorla yenen Bursa Yıldırımspor oldu.

Karacabey şehir stadında oynanan karşılaşmaya Bursa Yıldırımspor 5 , İnegöl Kafkasspor 9 rotasyonla çıktı.

Maça daha etkili başlayan İnegöl ekibi Kafkasspor, dakikalar 12'yi gösterdiğinde Batuhan"la ilk pozisyonunu buldu. Orta alandan yapılan ortaya müdahale etmek için ceza sahasına çıkan kaleci Alper Kağan Çakır kendi oyuncusu ile çarpışınca boşta kalan topu aşırtma vuruşla kaleye gönderen Batuhan, topu üst ağlarla buluşturdu. 14. Dakikada yine sol kanattan aldığı topu yaklaşık 40 metre sürükleyen Batuhan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak son vuruşu yan ağlara takıldı.

31. Dakikada Bursa Yıldırımspor sağ kanatta yapılan faulle serbest vuruş kazandı. Burak Osman Gencal'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Emre Şeker yumrukla uzaklaştırdı.

40. Dakikada ise Kafkasspor'un sol kanattan gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan yeni transfer İhsan Uğur Göktaş müsait durumda kafayla dokunamayınca mutlak bir golden oldu. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maçın ilk devresi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısı ise golle başladı. 48. dakikada Kafkasspor'dan Yavuzselim Taşer hatalı geri pası verince topla buluşan Erdal Kaya, yine hatalı çıkış yapan Emre Şeker'i geçerek boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 1-0

54. Dakikada sahanın en iyilerinden dolan Batuhan'ın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert vuruşu kaleci Alper Kağan Çakır, harika bir şekilde kurtarınca Kafkasspor golden oldu.

83. Dakikada yine geri pası hatası yapan Kafkasspor'da Furkan Taşdemir topu Bursa Yıldırımspor'dan Erdal Kaya'ya verdi. Erdal'ın pasında topla buluşan Furkan Özdemir takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

89.dakikada Oğuzhan Kandemir sakatlanınca oyuncu değişiklik haklarını tamamlayan Bursa Yıldırımspor, uzatmalarla birlikte 7 dakika maçı 10 kişi tamamladı.

Bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında tur atlayan takım Bursa Yıldırımspor oldu.

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