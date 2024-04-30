Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, araç alım-satımı esnasında dikkat edilmesi gerekenler vurgulandı. "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin" denilerek, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı tetikte olmaları gerektiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çok Ucuza Buldum Demeyin, Sazan Sarmalı Oyununa Gelmeyin

Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz.

Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz.

Dikkatli olalım… Birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım"