Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), şehir ve sektörle gerçekleştirdiği iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce 'ortak akıl' ilkesiyle pek çok alanda önemli girişimlere öncülük eden BTÜ; kamu, sektör ve STK temsilcilerinin ve mezun öğrencilerin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı'nın bir yenisini daha düzenledi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen toplantıya, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile üniversitenin iç ve dış paydaşları katıldı. BTÜ'nün eğitim modeli, akademik projeleri, hedefleri, kamu ve sektör paydaşları ile yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, Bursa için yeni projelerin masaya yatırıldığı toplantı, Rektör Naci Çağlar'ın sunumuyla başladı. Rektör Naci Çağlar, 'BTÜ olarak genç, dinamik ve iddialı bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. Temel yaklaşımımızdan biri, şehirle ve toplumla bütünleşen bir üniversite olmak. Bu nedenle bugün burada sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz' dedi.

'Hedefimiz dünyanın her yerinden görünür olmak'

'Biz dünyanın her yerinden görünür olan bir üniversite olmayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diyen Rektör Çağlar, 'Şehirleri ve üniversiteleri birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. Üniversiteler bulundukları şehirler için önemli bir değerdir.

Bu noktada sizlerin görüşleri de bizim için çok kıymetli. Şehrin üniversite ile daha güçlü bir şekilde bütünleşmesi konusunda sizlerin önerilerini duymak isteriz. Burası sizin üniversiteniz' diye konuştu

'Projelerde büyük ivme yakaladık, gururluyuz'

BTÜ hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunan Rektör Çağlar, üniversitenin, öğrenciyi merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, sanayiyi güçlendiren sanayiden güç alan, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası bilinirliği ve görünürlüğü yüksek bir üniversite olma hedefiyle yoluna devam ettiğini vurguladı. BTÜ'nün genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Çağlar, 'Son yıllarda özellikle Ar-Ge, uluslararası projeler ve patentler konusunda önemli bir ivme yakaladık. Üniversite olarak bilimsel projeler ve Ar-Ge'ye odaklanan, bu alanda önemli bir gelişme yakalayarak iddiasını ortaya koymuş bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda, hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde sıralamasını en çok yükselten ikinci üniversite olduk. Bu bizim için önemli bir motivasyon kaynağı' diye konuştu.

'BTÜ, kamu ve toplumu ilgilendiren her konuda çözüm üretiyor'

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, akademik alanda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, BTÜ'nün yenilikçi vizyonu ve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bursateknopark projesine de değinen Esen, Bursateknopark'ın şehre kazandırılması için Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ile Yıldırım Belediye Başkanı'nın önemli çaba gösterdiğini belirterek, bu projenin şehir, gençler ve sanayiciler için önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Esen, BTÜ'nün kamu ve toplumu ilgilendiren birçok konuda kurumların yanında yer aldığını da vurguladı.

Paydaşlardan öneri ve beklentiler

Danışma Kurulu toplantısında söz alan paydaşlar, BTÜ'nün ortaya koyduğu vizyon ve çalışmaların şehir için önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Katılımcılar, BTÜ'nün 'yenilikçi devlet üniversitesi' yaklaşımının, yürütülen çalışmalarla somut şekilde ortaya konulduğunu vurguladı. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik projelerin önemine dikkat çeken paydaşlar, BTÜ'nün uluslararası tanınırlık hedefi doğrultusunda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Sanayi temsilcileri, BTÜ'den gelen bilimsel projelerin genellikle daha kaliteli ve çözüm odaklı olduğunu vurgularken; sosyal alanlar ve toplumsal konularda da ortak çalışmalara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin sanayi ile daha fazla buluşmasını sağlayacak hackathon gibi etkinliklerin artırılması, sanayi derneklerindeki komitelere öğrencilerin dâhil edilmesi ve gençlerin de sanayicilere mentorluk yapabileceği yenilikçi modellerin geliştirilmesi önerildi.