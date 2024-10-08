30 Eylül - 06 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halindeki trafik denetimlerinde önemli rakamlar açıklandı. Bu süre zarfında yapılan denetimlerde toplam 9.255 araç ve araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle trafik idari para cezası uygulandı. İhlallerin detayları ise şu şekilde:

Hız İhlali: 1.065 araç/araç sürücüsü

1.065 araç/araç sürücüsü Alkollü Araç Kullanma: 131 araç sürücüsü

131 araç sürücüsü Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1.591 araç/araç sürücüsü

1.591 araç/araç sürücüsü Kask Kullanım İhlali: 413 motosiklet/motosiklet sürücüsü

413 motosiklet/motosiklet sürücüsü Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 344 araç/araç sürücüsü

344 araç/araç sürücüsü Yasak Saat Uygulamasına Uymama: 165 kamyon

165 kamyon Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 475 araç/araç sürücüsü

475 araç/araç sürücüsü Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 103 araç/araç sürücüsü

103 araç/araç sürücüsü Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 623 araç/araç sürücüsü

623 araç/araç sürücüsü Yasak Park: 1.916

1.916 Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 485 araç/araç sürücüsü