AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Vedat Uçkan, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederken, yerine gelen Meclis Üyesi İbrahim Sünetci ilk meclise katıldı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığına CHP’nin adayı Melek Mızrak Subaşı seçilirken, AK Parti’nin mecliste 5 üyesi var. Bu üyelerden Vedat Uçkan, işlerinin yoğunluğundan dolayı bugün görevinden istifa etti. Uçkan’ın yerine yedek üyelerden İbrahim Sünetci geldi. Sünetci dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Ekim Ayı Bilecik Belediyesi Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde yerini aldı. Sünetci, 4,5 yıl boyunca tüm meclis üyesi mevkidaşlarıyla Bilecik yararına ne olacaksa yapmaya hazır olduğunu söyledi.