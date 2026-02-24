Ramazan ayına yönelik düzenlenen etkinlikleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Balakuş, konunun gereksiz tartışmalara çekilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Balakuş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine ilişkin gönderdiği yazıyı olumlu karşılıyoruz. Ramazan ayı bu milletin asırlardır yaşattığı, paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zirveye çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Okullarda çocuklarımıza Ramazan’ın manevi iklimini, paylaşma ahlakını, büyüklerine saygıyı, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi anlatmanın kimseye bir zararı yoktur. Aksine toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren bir adımdır” dedi.

Etkinlikleri severek takip ettiğini belirten Balakuş, Ramazan ayının kültürel ve manevi değerler açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu etkinlikleri severek ve takdirle takip ediyorum. Çocuklarımızın sadece akademik olarak değil, ahlaki ve insani değerler açısından da donanımlı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak arzusudur. Ramazan ayı da bu değerlerin pekişmesi için önemli bir fırsattır. Her Ramazan ayında benzer tartışmaların ısıtılıp kamuoyunun önüne getirilmesini doğru bulmuyorum. ‘Laiklik elden gidiyor’ söylemi işgüzarlıktan başka bir şey değildir.Bu ülkenin temel değerleri de, anayasal düzeni de yerindedir. Ramazan etkinlikleri düzenlemek, çocuklara kültürel ve manevi değerleri anlatmak laiklikle çelişmez” diye konuştu. Balakuş, açıklamasının sonunda toplumun ortak değerleri üzerinden kutuplaşma oluşturmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, sağduyu çağrısında bulundu.