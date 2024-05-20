Bursa Erkek Lisesi 10.ve 11.sınıf öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Edebiyat Öğretmeni İlyas Orkun Karaboğa’nın koordinasyonuyla Mudanya’da çevre temizliği yaptı.

“Benim Çöpüm Değil Ama Benim Dünyam” temasıyla Mudanya sahilindeki çöpleri elleriyle tek tek toplayan gençler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Temiz bir çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni İlyas Orkun Karaboğa, 19 Mayıs tarihinde gençlere yönelik bir aktivite yapmayı planladıklarına vurgu yaparak; “Bursa Erkek Lisesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak istedik. Bu kapsamda 10.ve 11. sınıf öğrencilerimizle birlikte Mudanya’da çevre temizliği yaptık. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği etkinliğimizle doğal kaynaklarımızın günden güne tükendiği günümüzde gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmak ve bu hususta toplumumuzda farkındalık oluşturarak çevre ve doğanın önemi vurgulamak istedik. Bu noktada etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. “ diye konuştu.

Gelecek nesillere çevre bilinci aşılamak için etkinlikler yapılmaya devam edecek.