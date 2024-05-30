T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı Bursa olacak.

Bursa, 1-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bu 9 günlük etkinlikte, katılımcılar Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar. Festival, Cumartesi günü başlayarak, dokuz gün boyunca devam edecek ve ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. Bursa, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1-9 Haziran tarihleri arasında muhteşem etkinliklere sahne olacak. Bu süre zarfında, şehrin tarihî ve kültürel zenginlikleri, festivalin coşkusuyla birleşerek unutulmaz anılar yaratacak.

Program takvimi şu şekilde;