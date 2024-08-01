Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, Büyük Ev Ablukada Grubu’nun muhteşem konseri ile sona erdi. Temmuz ayının başından bu yana 25 özel program ve onlarca sanatçı ile Bursalılara, müzik ve sanat dolu bir ay yaşatan 62. Uluslararası Bursa Festivali, Büyük Ev Ablukada konseri ile final yaptı.

Yıllardır üzerinde çalıştığı üçüncü stüdyo albümü ‘Defansif Dizayn’ ile dinleyicilerine harika bir performans sunan alternatif rock grubu, yenilenen konser şekli ile Bursalı hayranların beğenisini topladı. Bursalı müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği konserde 'Güneş Yerinde', 'Hoşçakal Kadar', 'İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum' gibi gençlerin sevdiği şarkılarını seslendiren grup, sahne performansıyla heyecanı bir an olsun düşürmedi. Grubun solisti Bartu, sahne ile genç hayranları arasındaki engelleri kaldırtarak şarkılarını tüm izleyenlerle birlikte söyledi.

Uluslararası Bursa Festivali, Büyük Ev Ablukada’nın birbirinden hareketli şarkıları, renkli ve coşkulu performansına sahne olan muhteşem final konseriyle sona erdi.

Kaynak: İHA