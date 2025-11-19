

Artan maliyetlere rağmen Bursalı fırıncılar ekmeğe zam yapmayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa fırıncılar odası başkanı Osman Çırakoğlu, "Son günlerde kamuoyu ve sosyal medya mecralarında ekmeğe zam yapılacak paylaşımları ve söylentilerini bizler de duyuyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sektörümüzde 550 liraya aldığımız maya fiyatları bugün dokuz 950 liraya kadar çıktı. 800 liraya aldığımız un çuvalı bin 100 ila bin 200 liraya kadar değişiyor. Enerji maliyeleri ve diğer girdiler ile maliyetlerin yükseldiği bir gerçektir. Fakat bu yıl içinde ekmeğe zam olmayacak. Bursalı hemşerilerimiz rahat olsunlar" diye konuştu.

Çırakoğlu, " 2026 yılı içerisinde esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden gerekli artış yapılabilir. Halkımız bizim dışımızda yapılan hiçbir açıklamaya paylaşıma itibar etmesinler" dedi.

Kaynak: İHA