ABD’nin Rosneft ve Lukoil gibi Rusya’nın önde gelen petrol devlerine yönelik yaptırımları, küresel akaryakıt piyasalarında belirgin bir hareketliliğe neden oldu. Bu durumun Türkiye pazarına etkisi de kısa sürede hissedilirken, motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi ortaya çıktı. Kaynaklar, perşembe gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatına yaklaşık 2,5 TL zam geleceğini aktarıyor.

Ekonomist İris Cibre, rafineri kar marjlarının sürekli yükseldiğini ve bu artışların tüketicilere zam olarak yansıdığını açıkladı. Cibre, cuma gününden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorin fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.