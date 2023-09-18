Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Gastronomi Festivali, unutulmaz lezzetlerin ve keyifli anların izlerini damaklarda ve hafızalarda bıraktı. Geçen yıl 3 günde 400 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarı elde eden festival, bu yıl 500 binin üzerinde ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı.

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa, tescilli lezzetlerini tanıttığı "Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" temalı Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Renkli kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Merinos Park'ı dev bir mutfağa dönüştürerek Bursalıları ağırladı. Bursa'nın özgün lezzetleri yanı sıra farklı bölgelerin geleneksel tatları da festivale damgasını vurdu. Bursa'nın üretici kadın kooperatifleri ve dernekleri, el emeklerini sergileme fırsatı buldu.

Festival, "yeşil gastronomi" konusunun ele alındığı akademik oturumlar, gastro showlar, lezzet hikayelerinin paylaşıldığı söyleşiler ve konserlerle renklendi. Ünlü şefler, festivalin önemli isimleri arasındaydı. Şef Doğa Çitçi, Şef Esat Özata, Şef Umut Karakuş, Şef Sahrap Soysal, Şef Müge Ergül, Şef Türev Uludağ, Şef Emre İdrisoğlu ve Şef Somer Sivrioğlu, sahne performansları ve söyleşileriyle Bursalıların ilgisini çekti.

Festivalin ikinci gününde ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseri büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser alanı, Ceceli'nin şarkılarına eşlik eden coşkulu izleyicilerle dolup taştı.

Ayrıca festival kapsamında düzenlenen en uzun börek, baklava ve tahinli pide yeme yarışmaları ilgiyle izlendi. En hızlı yiyenlerin ödüllendirildiği bu yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. "Annemle yemeğe sevgi kattık" yarışması ise küçük şeflerin mutfağı fethettiği bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Festival ayrıca Bursa protokolünü de mutfağa taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Demirtaş, Milletvekilleri, ve diğer yetkililer festival boyunca çeşitli yemekler hazırlayarak ziyaretçilere sunumlar yaptılar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarih boyunca farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir olduğunu ve aynı zamanda önemli bir gastronomi merkezi olduğunu vurgulayarak, bu zengin mutfak kültürünü tanıtarak turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Festivalin ikincisini büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Aktaş ayrıca Şef Türev Uludağ'ın "Bir Yemek Olsam" programına katılarak mutfaktaki becerilerini sergiledi. Başkan Aktaş, “Bu yıl ikincisinde geçen yıla göre daha fazla misafiri ağırlama imkanına sahip olduk. Gerek şehir dışından, gerek yurt dışından katılan misafirlerimizin oluşturduğu bu kalabalıkların şehrimizin cadde ve sokaklarına, gastronomi sektörüne çok ciddi yansıdığına şahit olmaktan dolayı son derece mutluyum. ‘Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik’ ve çağrımıza da bütün ülke insanı, hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. Ve yine Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden daha üçüncüsünün heyecanıyla alakalı hem katılımcılarımız hem de beraberinde buradan istifade eden insanlar çok meraklılar biliyorum. Ama unutmayın ki Bursa 3 gün değil 365 gün gastronomi şehridir. Bursa'nın her lokantasında, restoranımızda rahatlıkla bu lezzetleri tatmanız mümkün. Ben katılımlarıyla festivalimize değer katan vatandaşlarımıza, akademisyenlerimize, firmalarımıza, şeflerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.