Balıkesir 3. Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 2’ncilik ve 3’üncülük madalyasıyla şehre döndü.

Balıkesir 3. Açık Su Yüzme Şampiyonası 16 Eylül Cumartesi günü Ayvalık İlçesi’nin Paşalimanı Koyu Plajı’nda gerçekleştirildi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle yapılan Şampiyonada yüzlerce sporcu dereceye girebilmek için denizde kıyasıya mücadele etti. Yarışlar nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

İNEGÖLLÜ YÜZÜCÜLER GÖZ DOLDURDU

Türkiye’nin birçok şehrinden sporcunun katıldığı şampiyonada, yüzücüler 1500 metre ve 3000 metrelik iki farklı mesafede kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyonada İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldurdular. 1500 metrede İnegöllü temsilcisi Uras Başıbüyük 2’nci olurken, Emirhan Demir ise 3’üncü olmaya başardı.