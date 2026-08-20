Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/73 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/73 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, EMEK Mahalle/Köy, 136 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle: Taşınmazınbulunduğubinabetonarmekarkasinşaattarzındayapılmışolupzemin+3normalkatolmaküzeretoplam4kattanoluşmaktadır.Binanıntümkatlarındayeralandairelermeskenamaçlıkullanılmaktaolupasansörbulunmamaktadır.Binadışcepheduvarlarısıvalı,mantolamalı ve boyalı, anagiriş kapısı demir doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşiftarihindeborçluyaaittaşınmazıniçinegirilmişoluphalihazırdameskenamaçlıkullanıldığıanlaşılmıştır.Taşınmazbinagirişininsolkısmındayeralmaktaolupimaraffındanfaydalanarakkatmülkiyetineçevrilmiştir.Dairemimariprojesinegöre2hol,2oda,salon,mutfak,banyovewc'denmüteşekkildir.Daireningirişkapısıamerikanpanel,duvarlarısıvalıvesatenboyalı,mutfağınzeminiseramik,odalarınvesalonunzeminilaminantparkekaplıdır.Odakapılarıamerikanpanel,pencereleribeyazrenkliçiftcamlıpvcprofildir.Mutfaktaaltüstlaminekapaklıdolapmevcutoluptezgahmermerdir.Islakhacimlerin(Banyo,wc)zeminiveduvarlarıtamamenseramikkaplıdır.Daireninısıtmasistemidoğalgazkombilivekaloriferpeteklidir.KıymettakdirininyapılmasıistenilentaşınmazınPlanlıAlanlarTipİmarYönetmeliğikapsamında;onaylıruhsatprojesiverilerinegörekatlarınıntoplamnetkullanımalanıyaklaşık76,36m²,katlarınıntoplambrütkullanımalanıyaklaşık94,15m²olarakhesaplanmıştır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi : Emek Fatih Sultan Mehmet Mah., 5.Neşe Sok., No:8 Paşa Apt. K:Zemin Kat D:1 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 134,11 m2

Arsa Payı : 110/482

İmar Durumu : 1/1000ölçekliEmekRevizyonuUygulamaİmarPlanıkapsamındabitişiknizam3katkonutalanındakalmaktadır.

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.