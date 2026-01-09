Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1077 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1077 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mah., 3672 Ada, 15 Parsel nolu 100,01 m² yüzölçümlü “Beş Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman” vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan, 15/65 arsa paylı, 4. Kat, 4 Nolu Bağ. Bölümün (Mesken) 07.10.2021 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesinin borçlu On... KÖ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı Tarihi : 06.12.1985 açıklamaları bulunmaktadır. Satışakonu borçluya ait taşınmaz Ulu Mah., Takunyacılar Sok., Gür Apt. No:14, K:4 D:4 Osmangazi / BURSA adresinde yer almaktadır. Satışa konu borçluya ait taşınmaz tek bloktan oluşan bitişik nizam inşa edilmiş bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri dekoratif sıvalı ve boyasız, merdiven basamak ve sahanlıkları mozaik kaplı olup giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin üst kısmında yer almakta olup Takunyacılar Sokağa cephelidir. Daire mimari projesine göre hol, gece holü, 2 oda, salon, açık mutfak, banyo, wc, balkon ve terastan müteşekkildir. Dairenin duvarları sıvalı ve boyalı, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Açık mutfakta alt üst suntalem dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarların bir kısmı seramik kaplıdır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz sobalıdır.Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 53,95 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 73,95 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Takunyacılar Sokağa cepheli olup Celal Bayar Caddesine 50 m, Fevzi Çakmak Caddesine 270 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,29 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine 1 ve 2. Derece ipotek ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.