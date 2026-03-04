Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İftar programı samimi bir ortamda gerçekleşirken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Birlik beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra Büyükorhan'a yatırımlarını sürdüreceğini dile getirdi.

CHP Büyükorhan İlçe Başkanvekili Ömer Günhan ve Büyükorhan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Korkmaz, Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından esnafla ve vatandaşla bir araya gelerek sohbet eden Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Orhan-ı Kebir Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

