Yeni düzenlemeye göre, APP plakası kullandığı belirlenen araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sadece para cezasıyla sınırlı kalmayan uygulamada, standartlara uymayan plaka takan veya kullanan sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarlanması halinde ise yaptırım daha da ağırlaşarak ceza tutarı 280 bin TL’ye çıkacak.

Yetkililer, plaka standartlarının güvenlik ve denetim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, sürücülere araç plakalarının yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Yeni uygulamanın, özellikle sahte ve okunabilirliği azaltılmış plakaların önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.