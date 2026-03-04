Bursa genelinde kullanım ömrünü tamamlamış, yetersiz kalan ve sağlık açısından risk oluşturan altyapı hatlarını yenileyen BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki C3, C4, C14 ve B1 sokaklarında yaklaşık 1 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatını tamamladı. Ekipler, zaman kaybetmeden asfalt kaplama işlemlerine de başladı.

Siteler Mahallesi’nde yaşanan altyapı sorunlarını çözerek vatandaşların konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, asfaltlamayla da bölgedeki ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Mahalle sakinleri ise altyapı ve üstyapı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Kaynak: İHA