Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede özellikle "Carrefour" ve "Smart" projeleri üzerinden gerçekleştirilen satışlarda "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği iddia edildi.

Soruşturmanın, Nilüfer ilçesinde bir kişinin satış vaadi sözleşmesiyle daire satın almasına rağmen projeye ait arsanın hukuki durumuyla ilgili ortaya çıkan şüphe üzerine başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu arsanın mülkiyetinin Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, ancak şirket yetkililerinin malik gibi hareket ederek çok sayıda kişiye satış yaptığı öne sürüldü.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden gelen yazıda da projelerin bulunduğu arsaların mülkiyetinin tamamının Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ifade edildi.

İddianamede, Carrefour projesi kapsamında taşınmaz satışlarına ilişkin sözleşmelerde ödeme yeri olarak gösterilen "hasılat hesabı" dışında farklı hesaplara yönlendirme yapıldığı ve bazı ödemelerin elden alındığı yönünde müşteki beyanlarının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca satışların, arsa sahibi şirketin bilgisi dışında gerçekleştirildiği iddiasına da yer verildi.

Dosyada, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satış sözleşmesinin 2024 yılında feshedilmesine rağmen, belediyeye ait taşınmaz üzerinde planlanan "Smart 5" projesi kapsamında da satış yapılmasının "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede ayrıca Smart 1, Smart 2, Smart 3 ve Babylon projeleri ile ilgili incelemelerde, şirketlerin sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirebilecek mali yeterliliğe sahip olmadığı, buna rağmen müştekilerden ödeme almaya devam edildiği ifade edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tek ortağının Hüsamettin A. olduğu, Ahmet A. ile Ercan T.’nin şirketlerde müdürlük yaptığı, Atış Gayrimenkul Pazarlama Ltd. Şti.’nin tek ortağının ise Ahmet A. olduğu kaydedildi. Metin A.’nın ise şirketlerde mimar olarak görev yaptığı ve müşterileri projelere yönlendirdiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "tacir veya şirket yöneticisi olan kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçunu işlediklerini belirterek 534’er kez 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlendiği gerekçesiyle verilecek cezaların yarı oranında artırılması da istendi.

Soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hüsamettin A., Ahmet A., Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Hüsamettin A., Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanırken, Metin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkuller, araçlar, banka ve kripto para hesaplarına el konulurken, ayrıca iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

Sanıkların yargılanmasına nisan ayında başlanacak.

Kaynak: İHA