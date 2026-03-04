Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sağlıklı, uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki denetimlerini arttırdı. Ramazan ayında harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle fırınlar, pastaneler, bakkallar, zincir marketler, kuru yemişçiler ve şarküterilerde kapsamlı incelemelerde bulunuyor. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesini hedefleyen ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



13 günde 24 iş yerine cezai işlem uygulandı

Üretim alanlarının temizliği ve personelin hijyen kurallarına uygunluğu, raftaki fiyat ile kasa fiyatının uyumu ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, bakkal ve marketlerdeki gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin kontrolü, pide ve ekmeklerin belirlenen standartlara göre tartılması gibi birçok kalem denetlemeye tabi tutulurken, ramazanın başlangıcından itibaren bugüne kadar, toplamda 65 adet iş yeri denetlendi, binlerce ürün kontrol edilirken, sadece 13 günde 24 iş yerine cezai işlem uygulanmak zorunda kalındı.



Belediyemizin önceliği vatandaşlarımızın sağlığı

Yenişehir Belediyesi yetkilileri, önceliklerinin hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde bazı iş yerlerinin raflarında son kullanma tarihi bir yıl geçmiş halk sağlığını tehdit eden ürünlerin dahi tespit edildiği ifade edildi.

Muhabir: Mehmet Sevinç