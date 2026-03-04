

Sosyal medya hesabından bir çağrı da bulunan Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, şu ifadeleri kullandı;

“Bu kez de dünya çapında ün kazanmış, tam 9 altın madalyaya layık görülmüş tarihi eserimiz Çitli Maden Suyu kaynağından sizlerle birlikte oldum. Yıllardır şifa kaynağı olarak bilinen bu kıymetli maden suyumuz; karaciğer, mide, pankreas, sindirim sistemi, kansızlık gibi hastalıklara iyi gelen, böbrek taşlarına düşürmede yardımcı, ciltteki kırışıklara da iyi gelmektedir. Ancak böylesine kıymetli, topluma mal olmuş ve tarihî değeri olan bir alanın çevresinde maalesef zaman zaman çöp ve atıklarla karşılaşmak bizleri üzmektedir. Lütfen bu alanlara çöp atmayalım.

Pet şişe, metal kutu ve benzeri atıkları doğaya bırakmayalım. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkalım. Unutmayalım ki; bu değer sadece Çitli’nin değil, ülkemizin ortak mirasıdır. Buradan saygıdeğer yetkililerimize ve kıymetli başkanlarımıza da seslenmek istiyorum: Bu tarihî eserimizin ve 9 altın madalyalı maden suyumuzun daha aktif şekilde topluma kazandırılması, çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve hak ettiği tanıtımın yapılması adına desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü bizler inanıyoruz ki; sahip çıkılan değer büyür, korunan miras gelecek nesillere umut olur. Çitli’miz için, geleceğimiz için, tarihimiz için hep birlikte el ele…”