Örnek No:55*

T.C.BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/204 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/204 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

RUHSAT ve MİMARİ PROJE BİLGİLERİ Yapı Ruhsatı – Yeni Yapı : (07.10.2017 tarih 2080 belge nolu)– Tadilat : (05.08.2018 tarih 110belge nolu) – yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 3 kat, toplam inşaat alanı; 523 m², betonarme tarzda, 3A yapı sınıfında, 3 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi : (11.12.2018 tarih 1045 belge nolu) – yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 3 kat, toplam inşaat alanı; 523 m², betonarme tarzda, 3A yapı sınıfında, 3 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir.

Mimari Proje - TKGM Sisteminde ve ilgili belediyesinde ana taşınmaza ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazınkatı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ: Dosyaya esas taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, tapu kayıtlarında Demirtaş yerleşimde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 202. Sokak, No:6/2 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz sokağa güneybatısından cepheli konumdadır. Bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermektedir. Yakın çevresinde Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi Caddesi ve benzer yapılaryer almaktadır.Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır.

Adresi:Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 202. Sokak, No:6/2 Osmangazi/BURSA

TAŞINMAZIN GENEL, ÇEVRESEL VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ:

Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 132,94m²arsa üzerinde tek kütle olarak inşa edilmiştir.Taşınmazın dahilinde bulunduğu bina bodrum + zemin + 2 Normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. TaşınmazınBodrum katında otopark ve ortak alanlar,zemin ve 1 normal katında birer adet konut, 2+çatı katında 1 adet dubleks konutolmak üzere binada toplamda 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina girişi bodrum kattan sağlanmaktadır. Betonarme tarzında, 3/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup merdiven korkulukları alüminyumdur. Taşınmazın yer aldığı binanın 2017 yılında inşaatına başlanmış olup 8 yaşındadır. Asansör bulunmamaktadır. Kapalıotopark imkanı bulunmaktadır.Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz konut nitelikli olup bina girişine göre ön cephede yer almaktadır.Taşınmaz mimariprojesine göre; 77,8 m² net alanlı ve(3,5+2,2) m² alanlı 2 adet balkon 95 m² brüt kullanım alanınasahiptir. Taşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak, 2 adet oda, antre-hol, banyo, duş, wc-lawabo ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmazıngüney cephelidir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Salon ve oda haciminde zeminler laminant parke, mutfak zeminleri seramik kaplıdır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu konut olarak kullanılmaktadır.

SONUÇ VE KANAAT: Kıymet takdiri yapılacak bu gayrimenkulün arsasının alanı, geometrik şekli, topografik durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, ana cadde ve çarşı pazar ile olan irtibatı, konfor dereceleri, yüzölçümleri, çevredeki diğer gayrimenkullerin hâlihazır değerleri getirebilecekleri kira miktarları, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak; Bursa İli,Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan355 ada 20 parsel üzerinde yer alan yapı dahilinde, 1. kat, 2 bağımsız bölüm numaralı konut vasıflı taşınmazın mevcut alan ve mevcut durumuna göre arsa payı ile birlikte taşınmazın tamamının değeri 3.100.000.-TL (Üçmilyonyüzbin Türk lirası) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Adresi:Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 202. Sokak, No:6/2 Osmangazi/BURSA Bina Kodu:675464382 UAVT Kodu: 5330101287 Koordinatları: 40.2711: 29.0922 İç yapısı: İyi Faydalı (Net) kullanım alanı: 77,80 m² net Mevcut kullanım durumu:Konut (dolu) Ruhsat tarihi: (Yeni Yapı) : 07.10.201716/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmadığı, Yapı ruhsat tarihinin ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmediği,Taşınmazın yer aldığı 202.Sokak için arsa rayiç bedeli (2026 yılı için) 4962,60 -TL/m² di Yüzölçümü : 132,94 m2 Arsa Payı : 138/523 Kıymeti : 3.100.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:16 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:16Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.