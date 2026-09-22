İnegölspor Transfer Komitesi’nin yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yönetimin 3 isimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre görüşme yapılan isimler arasında Ercüment Coşkundere, İsmail Serbest ve Serhat Gülpınar yer alıyor.
Transfer komitesinin teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürdüğü, yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği öğrenildi.
İnegölspor yönetiminin, takımın başına geçecek teknik adam konusunda kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ