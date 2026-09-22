Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgilere göre görüşme yapılan isimler arasında Ercüment Coşkundere, İsmail Serbest ve Serhat Gülpınar yer alıyor.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.