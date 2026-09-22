Teklif ekim ayında Meclis gündemine taşınacak

TBMM’nin yaz arasının ardından ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde sunulması planlanan teklifin kabul edilmesi durumunda, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a 21 Mart tarihi eklenecek.

Nevruz’un resmi tatil kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl verdiği talimatın ardından ivme kazanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da nisan ayında yaptığı değerlendirmede, taslak metin üzerindeki hazırlıkların son aşamaya geldiğini ve konunun TBMM gündemine taşınacağını duyurmuştu.

Yıllık resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak

Mevcut yasal mevzuata göre Türkiye’de 9 ayrı resmi tatil dönemi bulunuyor. Sabit günler ve dini bayramlarla birlikte bir takvim yılında toplam 15,5 gün resmi tatil uygulanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesi durumunda 21 Mart Nevruz Günü de takvime 1 günlük resmi tatil olarak eklenecek ve böylelikle toplam tatil süresi 16,5 güne ulaşacak. Yeni düzenlemenin ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.