Artan işletme maliyetlerinden dijitalleşmeye, sosyal medyadan değişen tüketici alışkanlıklarına kadar birçok başlığı ele alan Kemer, sektörün geleceğinin yenilik, iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Perakendede Değişen Ticaret Anlayışı

Ekonomik şartların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirten Cebrail Kemer, yükselen işletme giderleri, değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni ticaret modellerinin perakende sektöründe yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kemer, geleneksel ticaret anlayışının önemini koruduğunu ancak bunun yanında yeni satış ve iletişim kanallarının da işletmeler açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Değişen piyasa koşullarını doğru okuyan ve tüketici beklentilerine uyum sağlayan işletmelerin hizmet kalitesini geliştirebileceğini kaydetti.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde değiştiğine dikkat çeken Kemer, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını daha yakından takip etmesinin artık ticari başarının önemli unsurlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

“Dijitalleşme Sadece İnternetten Satış Değil”

Perakende sektörünün geleceğinde dijital dönüşümün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kemer, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu sürece hazırlanması gerektiğini söyledi.

Dijitalleşmenin yalnızca internet üzerinden ürün satışından ibaret olmadığının altını çizen Kemer, müşteri ilişkileri, tanıtım, satış, stok takibi ve işletme yönetimi gibi birçok alanda teknolojik imkanlardan yararlanılabileceğini ifade etti.

Kemer, esnafın dijital dönüşüme uyum sağlayabilmesi için eğitim, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının artırılmasının sektör açısından önemli olduğunu belirtti.

Sosyal Medya Yerel Esnaf İçin Önemli Bir Fırsat

Sosyal medya platformlarının tüketicilerin alışveriş tercihleri üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığını ifade eden Cebrail Kemer, yerel işletmelerin bu alanı daha etkin kullanması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın yalnızca ürün ve kampanya paylaşımı yapılan bir mecra olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kemer, bu platformların aynı zamanda tanıtım, müşteri iletişimi ve satış açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Yerel esnafın kendi işletmesini ve markasını dijital ortamda daha güçlü şekilde tanıtabilmesinin, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum açısından önemli bir avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Artan Maliyetler İçin Ortak Çözüm Vurgusu

Perakende sektörünün önemli gündemlerinden birinin de artan işletme maliyetleri olduğunu belirten Kemer, kira, enerji, personel ve diğer giderlerdeki yükselişlerin işletmelerin planlama süreçlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Sektörün sürdürülebilirliği açısından işletmelerin yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade eden Kemer, sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak sorunlara yönelik çözüm modelleri geliştirmesinin önem taşıdığını belirtti.

Kemer, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilmesi için sektör içerisindeki dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yerel Esnaf İnegöl Ekonomisinin Önemli Bir Parçası”

Perakende sektörünün İnegöl ekonomisi ve istihdamı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cebrail Kemer, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğinin şehir ekonomisi açısından da önem taşıdığını söyledi.

Yerel esnaftan yapılan alışverişin şehir içerisindeki ekonomik hareketliliğe katkı sağladığını ifade eden Kemer, işletmelerin ayakta kalmasının aynı zamanda istihdamın korunması anlamına geldiğini kaydetti.

İnegöl’de güçlü bir perakende yapısının bulunduğuna dikkat çeken Kemer, bu yapının korunması ve yeni ticaret koşullarına uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlıklı Ticaret İçin İş Birliği ve Ortak Akıl

Perakende sektöründe sağlıklı ve sürdürülebilir bir ticaret ortamının oluşturulabilmesi için sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Kemer, farklı işletmelerin deneyimlerini paylaşmasının ortak aklın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İnegöl perakendesinin mevcut potansiyelinin daha ileri taşınabilmesi için sektör temsilcileri arasındaki iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kemer, ortak sorunların birlikte ele alınmasının daha uygulanabilir çözümler ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

“Geleneksel Tecrübe Yeni İmkanlarla Buluşmalı”

Perakende sektörünün önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte yeni bir dönüşüm sürecinden geçeceğini belirten Cebrail Kemer, bu sürecin esnafla birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşme, sosyal medya, yeni satış yöntemleri ve değişen müşteri beklentilerinin sektörün geleceğini şekillendireceğini söyleyen Kemer, geleneksel esnafın sahip olduğu tecrübenin yeni imkanlarla buluşturulmasının İnegöl perakendesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kemer, İnegöl perakende sektörünün sorunlarının ortak akılla ele alınması, esnafın değişen ticaret koşullarına uyum sağlamasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.